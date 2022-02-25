всем имперцам

груз 200 Таких потерь не было у российской армии никогда. Ни в Сирии, ни в Грузии, ни в Чечне. Потери можно сравнить только с потерями во время Второй…

низкий поклон верховному говнокомандующему Никогда не думал, что я это скажу. Но это чистая правда Спасибо Путину за чудовищную российскую коррупцию. Спасибо, что толстожопые генералы и…

денацификация россии Хочу обратиться ко всем «патриотам». К любителям клеить надписи на машинах «Спасибо деду за победу», «Можем повторить», «Трофейная» и «В Берлин за…

параллели Еще один подлый аргумент российской пропаганды — а чо, НАТО можно было бомбить Югославию и изменять ее границы, а почему России нельзя бомбить…

позор российским морякам Февраль, но зима, бля, Обещает быть длинной. Я русский корабль, а Ты Остров Змеиный. Я мощью пьяный, Я в эйфории, Топот тимпанов, Лепет…

молдова История из Молдовы. Вчера из Украины начали приезжать беженцы. Тут же стоимость аренды квартир в крупных городах взлетела в два раза. Но сегодня…

первый канал врать не будет «Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально…

метро Для чего нужны люки в метро. Под ними находятся питьевые фонтанчики. Это на случай превращения станции метро в бомбоубежище. Харьков…