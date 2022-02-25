Дмитрий Чернышев (mi3ch) wrote,
Дмитрий Чернышев
mi3ch
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всем имперцам



Александра Смилянская

Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа – не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди нахуй.


Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди нахуй.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее – вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди нахуй.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди нах&й».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди нахуй.

Tags: Украина, война
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  • параллели

    Еще один подлый аргумент российской пропаганды — а чо, НАТО можно было бомбить Югославию и изменять ее границы, а почему России нельзя бомбить…

  • позор российским морякам

    Февраль, но зима, бля, Обещает быть длинной. Я русский корабль, а Ты Остров Змеиный. Я мощью пьяный, Я в эйфории, Топот тимпанов, Лепет…

  • молдова

    История из Молдовы. Вчера из Украины начали приезжать беженцы. Тут же стоимость аренды квартир в крупных городах взлетела в два раза. Но сегодня…

  • первый канал врать не будет

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    Для чего нужны люки в метро. Под ними находятся питьевые фонтанчики. Это на случай превращения станции метро в бомбоубежище. Харьков…

  • антивоенное

    Стыдно быть русским. Нам нет прощения.