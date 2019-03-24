Дмитрий Чернышев (mi3ch) wrote,
Дмитрий Чернышев
mi3ch
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ложная дилемма



Интересный пример политической агитации на парламентских выборах 1933 года в Испании. Творчество Испанской конфедерации независимых правых (CEDA). В качестве агитации использована классическая испанская (итало-испанская) карточная колода.

Слева: За революцию – порок и вырождение + дикость и варварство
Справа: За Испанию – национальное богатство + сильная армия + национальное государство
ГОЛОСУЙ ЗА ИСПАНИЮ

Наверное, это один из самых примитивных рекламных ходов. «Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову — или ехать на дачу?» Но нужно добавить, что Испания перед началом гражданской войны находилась в сильнейшем кризисе и большинство населения было нищим и неграмотным. И такие ходы работали. Люди верили тому, что слышали. Например, позднее в Мадриде кто-то распустил слух, что монахи раздают детям пролетариев отравленные конфеты и множество монахов и священников было убито разъярёнными пролетариями.
Добавлю, что CEDA тогда выборы выиграла.

Интересно, что этот рекламный ход использовался много раз




Рекламная кампания «Голосуй, или проиграешь» во время президентских выборов в России 1996 года – практически точная калька. Добавлю, что слоган был тоже творчески позаимствован из предвыборной кампании Клинтона «Выбирай или проиграешь» (Choose or lose) на MTV перед президентскими выборами в США 1992 года.



Еще один пример: агитация перед аннексией Крыма в 2014 году

У этого рекламного приема есть разновидность – подсказка правильного ответа



Доведение этого приема до абсолюта



Избирательный бюллетень. Поле «против» отсутствует

Более тонкая разновидность агитации



p.s.
Буду признателен читателям из Украины за интересные примеры предвыборной агитации на президентских выборах 2019 года
Спасибо

Tags: adver, history, технологии
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