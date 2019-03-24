Дмитрий Чернышев (mi3ch) wrote,
Дмитрий Чернышев
mi3ch
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искусство, которое мы потеряли


Фигура робота, символизирующего промышленность, Магнитогорск. 1930

Нашествие скульптурных уродцев в Советской России в 20-30 годах ХХ века



«Рабочий», поставленный около Воскресенских (Иверских) ворот, рядом с Красной площадью


«Рабочий» на площади Свердлова, 1 мая 1930 года


На Крымском Валу


Эта же скульптура под названием "Промфинплан" на Красной площади 1 мая 1930 года


Цитата из газеты «Вечерняя Москва» от 29 апреля 1930 года: «В центре Красной площади, где было некогда Лобное место, воздвигается чрезвычайно интересная конструкция. Несколько рабочих разных национальностей будут здесь высоко держать в день 1 мая развевающиеся красные флаги». Назвали эту конструкцию «Интернационалом»


Ленинград. «Рабочие со знаменами», 7 ноября 1930 года


Настоящий шедевр – «Колхозница» на площади Свердлова в Москве в 1931 году.

Фотография из книги: А. Кузнецова. А. Магидсон, Ю. Щукин «Оформление города в дни революционных празднеств», 1932 год. Авторы книги пишут: «Декоративная скульптура "Колхозница" на площади Свердлова в Москве в перевыборную кампанию в 1931 г., работа скульпторов Сомовой и Смотровой. Скульптура отличается, как и большинство образцов нашей временной декоративной скульптуры, чрезмерной схематизацией, приводящей к извращению нашей действительности».


«Английский консерватор» в парке культуры и отдыха. Фото из книги Б. Земенкова "Оформление советских карнавалов и демонстраций" 1930 года


Из той же книги - «Чан Кайши», установка из картона на пружинном каркасе


«МТС». Площадь Свердлова 1 мая 1933 год. На всякий случай уточню, что МТС – это машинно-тракторная станция


У Красных ворот, 7 ноября 1933 года


«Беседы о Перекопе»

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Tags: history, арт, дизайн, москва
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