искусство, которое мы потеряли

Фигура робота, символизирующего промышленность, Магнитогорск. 1930
Нашествие скульптурных уродцев в Советской России в 20-30 годах ХХ века
«Рабочий», поставленный около Воскресенских (Иверских) ворот, рядом с Красной площадью
«Рабочий» на площади Свердлова, 1 мая 1930 года
На Крымском Валу
Эта же скульптура под названием "Промфинплан" на Красной площади 1 мая 1930 года
Цитата из газеты «Вечерняя Москва» от 29 апреля 1930 года: «В центре Красной площади, где было некогда Лобное место, воздвигается чрезвычайно интересная конструкция. Несколько рабочих разных национальностей будут здесь высоко держать в день 1 мая развевающиеся красные флаги». Назвали эту конструкцию «Интернационалом»
Ленинград. «Рабочие со знаменами», 7 ноября 1930 года
Настоящий шедевр – «Колхозница» на площади Свердлова в Москве в 1931 году.
Фотография из книги: А. Кузнецова. А. Магидсон, Ю. Щукин «Оформление города в дни революционных празднеств», 1932 год. Авторы книги пишут: «Декоративная скульптура "Колхозница" на площади Свердлова в Москве в перевыборную кампанию в 1931 г., работа скульпторов Сомовой и Смотровой. Скульптура отличается, как и большинство образцов нашей временной декоративной скульптуры, чрезмерной схематизацией, приводящей к извращению нашей действительности».
«Английский консерватор» в парке культуры и отдыха. Фото из книги Б. Земенкова "Оформление советских карнавалов и демонстраций" 1930 года
Из той же книги - «Чан Кайши», установка из картона на пружинном каркасе
«МТС». Площадь Свердлова 1 мая 1933 год. На всякий случай уточню, что МТС – это машинно-тракторная станция
У Красных ворот, 7 ноября 1933 года
«Беседы о Перекопе»
via
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →