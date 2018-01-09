картинки 1.0

Решил попробовать составить классификацию «смешных картинок» в интернете. От простого к сложному. На первом (самом нижнем) уровне идет буквализм. Как слышится, так и рисуется. Омонимы абсолютные и омонимы частичные, омофоны и омографы. Таких картинок в интернете огромное количество: рыба-пила – рисунок с пьяной рыбой, курение способствует образованию рака – курящий рак, читающий учебник, аккумулятор сел – аккумулятор за решеткой, голубой вагон бежит-качается – голубой вагон на беговой дорожке и голубой вагон со штангой в руках, face-palm – лицо с нарисованной пальмой и т.д.
Это примитивный уровень. Тут даже думать не надо. Просто перебирать варианты. На этом принципе построено и множество относительно смешных анекдотов-каламбуров:
Эсэсовцы ставили машину на попа. Бедняга пастор – подумал Штирлиц.
Штиpлиц шeл c Mюллepoм пo Фpидpиxштpacce. «Пoйдeм cнимeм дeвoчeк, Штиpлиц», – cкaзaл Mюллep. «Дa ну иx, пуcкaй eщe пoвиcят»
Штирлиц выстрелил в упор, упор упал.
Единственное, что может хоть как-то «вытащить» такие картинки – это уровень исполнения рисунка
Этот жанр допускает и отклонения от строгих правил, что приближает его к жанру «игра слов», о котором мы поговорим отдельно
Вершиной этой разновидности смешного является переход от рисунка в реальность
тетрадь с полями
ковер-самолет
книги из ПСС Ленина 1935 года за толщину и красный цвет обложки называли «кирпичами»
продолжение
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →