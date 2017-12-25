немного истории

1895. Охота с гепардами в Британской Индии
1902. Motor War Car – первый в мире британский прототип броневика с экипажем из четырех человек. Концепция «сухопутного броненосца» повлияла на проект самым существенным образом – корпус имел специфические очертания носовой и кормовой части, напоминающие броненосные тараны. Броневик был разработан для войны в Южной Африке, но так, как британцы победили, о проекте забыли до начала Первой Мировой войны
1914. Индийские солдаты, прибывающие во Францию во время Первой мировой войны. Армия Британской Индии была самой многочисленной добровольной армией в мире (240 000 военнослужащих). Всего в Индии было мобилизовано 1 440 437 человек
1914. Возвращение «Моны Лизы» в Лувр три года спустя после кражи. Интересно, что именно это полотно Леонардо да Винчи было практически неизвестно ценителям искусств. Газетная шумиха способствовала росту популярности картины.
1920. Начало японской автомобильной промышленности
1927. Делегация молодежи из Бельгии фотографируется на месте расстрела царской семьи
1935. Маленькие фашисты маршируют перед Бенито Муссолини на площади Сиены в Риме
1941. Британские танкисты едят свой рождественский ужин после битвы за Бардию (Ливия). Союзники потеряли всего 30 человек, но взяли в плен около 35 000 итальянцев, захватили свыше 450 орудий и более сотни танков
1944. Финский и советский офицеры курят вместе после объявления Московского перемирия, в соответствии с которым Финляндия выходила из войны и принимала на себя обязательства начать боевые действия против немецких войск на своей территории. Финны воевали с немцами на севере – недалеко от Петсамо располагались стратегически важные запасы никеля, которые немцы пытались взять под свой контроль.
1945. Маньчжурия. Ресторан «Москва»
1963. Непальские носильщики переносят 27 тонн грузов в базовый лагерь первой американской экспедиции на Эверест
1954. Французские десантники на параде по главной улице Ханоя. Через два месяца после битвы при Дьенбьенфу, когда в плен попадут более 10000 французских солдат, война будет закончена
1969. Джон Леннон и Йоко Оно купили большой рекламный щит на Таймс-сквер «Война закончится, если ты захочешь этого»
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