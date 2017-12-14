детей окружает действительность

Парад физкультурников Лев Цыпин. 9 лет. Саратов. 1935 год.
Детские рисунки 20-30-х годов.
Урок. Аня Лобанова. 14 лет. 1934 год.
Социалистический город. Неизвестный автор, 14 лет. 1934 год.
Красноармеец верхом на коне. Неизвестный. 8 лет. 1928 год. Журнал «Ёж», № 2.
У гроба Ленина. Рисунок Лени Яковлева. ЧАССР. 1930 год.
В цирке. С. Никонов. 13 лет, Московская область. 1934 год.
Рынок. Неизвестный автор. 1934 год.
Скорбная весть. В. Пескова. 1935 год.
В лесу. Рисунок В. Еремеева, 8 лет. Москва.
Городской пейзаж. Елена Бубнова, 9 лет. Москва. 1932 год.
Пьяное рождество. Рисунок Вали Загвоздкиной, 10 лет. Журнал «Чиж», 1931 год.
Первомайская демонстрация. Неизвестный автор, 10 лет. 1934 год.
Красная площадь. Вальтер Сонечкин, 9 лет, Харьков. 1937 год
Памяти Кирова. Анатолий Левитин, 12 лет. Москва. 1934 год.
Мощь Красной армии. Василий Трифонов. 10 лет. Московская область, 1934 год.
Свинтрест «Красный партизан». Рисунок Раи Эсиповой, 8 лет. Журнал «Мурзилка», 1932 год.
Час отдыха в детском саду. Галя Фелер, 6,5 лет.
Власть труда. Рисунок Нины К. 1931 год.
Классовая борьба. N. Камышов. 16 лет. Московская область. 1934 год.
Строительство метро. N. Лопатников, 1933 год.
Очередь за молоком. И. Логвинова, 13 лет. 1936 год.
Социалистический город. N. Маслаков, 14 лет. 1934 год.
«Ученье — свет, неученье — тьма». Рисунок В. Белякова. 1931 год.
Танки на Красной площади. Неизвестный автор, 9 лет. 1934 год.
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