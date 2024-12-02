ответы на незаданные вопросы

24 февраля Путин начал войну. 24 августа будет уже полгода с ее начала. Путин начал эту "спецоперацию", но ведет её Россия. Мы — граждане России, еще можем что-то сделать. Не на словах, а на деле. На этот день планируется всероссийская забастовка.Если вы работаете — не выходите в этот день на работу. Если вы работодатель — сделайте этот день нерабочим для своих сотрудников и объясните им свою гражданскую позицию.Если акция удастся, то однодневная забастовка может стать бессрочной. И это поможет остановить войну. Не молчите. Расскажите о всеобщей забастовке всем свои друзьям и знакомым. И присоединяйтесь к ней. Вы же люди, а не бессловесный и забитый электорат.p.s.Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ