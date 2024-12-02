ответы на незаданные вопросы

Марк Новиков пишет: Я хотел бы со своей далекой колокольни подвести итоги полгода войны, которую развязал Путин в Украине. Что эти полгода принесли именно России.
1. В НАТО вступили две соседние с Россией страны: Финляндия и Швеция.
2. Россия, вероятно, навсегда потеряла постсоветское пространство в любых формах: военных, культурных, языковых, научных, экономических.
3. Россия в значительной степени потеряла даже собственную диаспору за границей.
4. Российская экономика начала медленное, но уверенное падение на дно. Отдельные отрасли полностью погибли (автомобилестроение). ВВП упал на почти 5% и по прогнозам упадет еще на 5% до конца года. Фондовый рынок рухнул на треть в среднем. Технические дефолт и общее пред-дефолтное состояние. Арестованы под сотню млрд долларов активов России за границей.
5. Заморожены 350 млрд долларов валютных резервов России (более 60%).( хххCollapse )