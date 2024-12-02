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mi3ch

ответы на незаданные вопросы

контакты
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mi3ch
December 2nd, 2024
Короткий пост с адресом, телефоном и информацией о работах.
Здесь же можно оставить свои координаты, фотографии, пожелания и предложения
А также написать что-нибудь хорошее или плохое

dchernyshev@gmail.com

несколько слов о себеCollapse )
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аналогов нет
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mi3ch
August 28th, 21:41


Российский С-300 перехватывает любую цель

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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полгода
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mi3ch
August 27th, 10:31


Марк Новиков пишет: Я хотел бы со своей далекой колокольни подвести итоги полгода войны, которую развязал Путин в Украине. Что эти полгода принесли именно России.

1. В НАТО вступили две соседние с Россией страны: Финляндия и Швеция.

2. Россия, вероятно, навсегда потеряла постсоветское пространство в любых формах: военных, культурных, языковых, научных, экономических.

3. Россия в значительной степени потеряла даже собственную диаспору за границей.

4. Российская экономика начала медленное, но уверенное падение на дно. Отдельные отрасли полностью погибли (автомобилестроение). ВВП упал на почти 5% и по прогнозам упадет еще на 5% до конца года. Фондовый рынок рухнул на треть в среднем. Технические дефолт и общее пред-дефолтное состояние. Арестованы под сотню млрд долларов активов России за границей.

5. Заморожены 350 млрд долларов валютных резервов России (более 60%).

хххCollapse )
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инструкция
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mi3ch
August 27th, 10:20


p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5
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кому война
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mi3ch
August 26th, 9:56


Геринг наживается на крови солдат и слезах вдов. 1942 год

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Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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и о том, как работает пропаганда
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mi3ch
August 25th, 12:33


Борхес "Книга вымышленных существ":

В "Пер Гюнте" Ибсен изображает троллей прежде всего патриотами. Они думают — или тщатся думать, — что мерзкое варево, которое они готовят, имеет восхитительный вкус и что их пещеры — дворцы. Чтобы Пер Гюнт не видел окружающего гнусного убожества и безобразия принцессы, на которой он должен жениться, тролли предлагают выколоть ему глаза.

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5
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это налоги, а не дань
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mi3ch
August 25th, 9:21


В Австралии в бланке налоговой декларации указано, на что были потрачены деньги налогоплательщика

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Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5
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петля
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mi3ch
August 24th, 22:01
Михаил Пожарский пишет:
В 2009 году известный актер Дэвид Кэррадайн ("Убить Билла") был найден задушенным - одна петля от веревки на шее, вторая на члене. В общем, чувак совмещал онанизм с аутоасфиксией и ненароком задушил сам себя до смерти. Интересно, что чувствовал он перед смертью? Начал ли переживать, что петля затягивается слишком сильно Успел ли понять, что он умирает? Или просто дрочил до последнего, так и не осознав, что жить ему осталось секунду-другую?

xxxCollapse )
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присылайте парламентеров
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mi3ch
August 24th, 16:32
The Washington Post пишет: 24 февраля Шойгу отправил Министру обороны Украины Резникову ультиматум о капитулиляции.

На что Алексей Резников ответил: «Я готов принять капитуляцию с российской стороны».
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рождение нации
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mi3ch
August 24th, 10:14


Полгода войны перевернули наше представление о мире.

Не те войска бежали из под Киева.
Не та армия оказалась "второй армией мира".
Не тот президент Владимир оказался настоящим президентом и не тот выглядит настоящим клоуном.

И мы еще увидим, что не то государство станет настоящим "фейл стейт".

С днем Независимости!
Слава Украине!

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свободу политзаключенным
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mi3ch
August 24th, 9:53


Форум независимых депутатов. Сегодня под арестом все

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и сейчас, когда президент наградил ее орденом мужества, я прямо чувствую, как она радуется
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mi3ch
August 23rd, 13:15


Александр Дугин — классический религиозный идиот, набитый всякими глупостями от сакральности и геополитики до неоконов и предопределения. Человек, неспособный додумать даже одну мысль до конца. Прикрывающий собственную глупость и бездарность чужими цитатами. Таких людей нельзя убивать вражеским разведкам — их надо холить и лелеять. Они развалят свою страну изнутри.

Из книги Дугина "Украина: моя война. Геополитический дневник" 2014 год

хххCollapse )
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нация
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mi3ch
August 22nd, 10:30


Леся Литвинова пишет:
Зарекалась Маша не @баться.
За@балась Маша зарекаться...

Извините. Зарекалась не писать больше на русском языке. Впрочем, не читать Арестовича зарекалась тоже. Но его столько в моей ленте, что раз а разом натыкаюсь на этот шедевральный пост. И , поскольку не уверена, что этот персонаж умеет читать больше трех срок на государственном языке, все-таки сделаю исключение.

Не знаю где и кого Арестович искал в первые дни. Наверное, у нас вся страна была где-то в одном месте, а он где-то в другом. Больше я ничем не могу объяснить этот пассаж. Возможно ему стоило просто выйти на улицу и прогуляться до ближайшего военкомата?

хххCollapse )
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дух
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mi3ch
August 21st, 12:45


Самый нелепый аргумент — посмотрите, но у России осталось еще множество танков, самолетов, ракет и пушек.
Она может еще воевать очень долго.

Это так не работает. Российская армия сломается гораздо быстрее.
Никто не будет воевать до последнего танка и последнего самолета.
Не те вояки

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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на площадь
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mi3ch
August 21st, 9:58


Смелая девушка на Красной площади в Москве. За это ей грозит до 15 лет тюрьмы.

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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русский мир
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mi3ch
August 21st, 9:45

Дугин: убивать, убивать, убивать!

xxxCollapse )
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нынче все срока закончены
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mi3ch
August 20th, 11:17


Идея использовать заключенных на войне стара, как мир. Были и профессиональные вербовщики, зарабатывающие на этом огромные деньги. В 1789 году стоимость солдата во Франции была 100 ливров. Из них 10 ливров доставались вербовщику. Был даже особый тип вербовщика-бретёра, который заводил ссоры, вызывал на поединок и затем предлагал на выбор — смерть или военную службу. Из преступников во Франции формировали особые "салатные батальоны" — Bataillons de salades.

хххCollapse )
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эффект бабочки
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mi3ch
August 19th, 14:16


Из историй на Патреоне.

Поддержите проект на Патреоне — всего 10 евро в месяц
Этим вы поддерживаете Движение Сопротивления

Есть ряд совершенно неочевидных последствий у событий, которые, казалось бы, никак между собой не связаны.

Например — Гражданская война в США и пересыхание Аральского моря.

хххCollapse )
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мечи на орала
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mi3ch
August 19th, 7:32


Разбор любого ЧП в среде российских военных всегда начинается с мата. Начальник орет на своих подчиненных, а те позволяют ему это сделать и молчат, молчат, молчат. Потом они будут вести себя точно так же со своими подчиненными. Это считается боевой доблестью — близок генерал к своему народу. Понимает солдата и говорит с ним на одном языке. Но проблема не в форме, проблема в содержании — генералы не только говорят, они и думают матом. Плоско, убого и примитивно.

хххCollapse )
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вооружение
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mi3ch
August 18th, 15:50


Наверно, самое обидное для генералов "второй армии мира", обладавших перед началом вторжения подавляющим военным превосходством и оружием, "аналогов которому в мире нет", что ее выносят с помощью вооружений прошлого тысячелетия. Это и старые советские танки Т-72, вертолеты Ми-17 и советские снаряды, которые передали бывшие страны Варшавского договора. И старые боевые системы НАТО

хххCollapse )
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тв
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mi3ch
August 18th, 9:51
Кирилл Мартынов:
Впервые за несколько лет посмотрел полностью выпуск новостей на российском телевидение. Давайте я вам расскажу, что происходит, а то ведь вы сами такое не смотрите.

xxxCollapse )
die erste kolonne marschiert
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mi3ch
August 17th, 19:45


У путинских разрыв шаблона:
Но ведь на фанерном рейхстаге все так хорошо получалось…

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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help!
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mi3ch
August 17th, 12:43


Фейсбук забанил меня на месяц за пост про Пикассо.
Счел это подстрекательством. Может кто-нибудь помочь разблокировать аккаунт?
Спасибо

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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тут так классно
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mi3ch
August 17th, 10:21


Есть апокрифическая история о том, как во время оккупации Парижа к Пабло Пикассо пришли немецкие офицеры. На столе художника находилась репродукция с «Герники». «Это вы сделали?» — спросил офицер. «Нет, — ответил Пикассо, — это вы сделали».

Мне хотелось бы, чтобы Крымский мост был уничтожен до окончания курортного сезона. Чтобы тысячи испуганных отдыхающих садились бы в автобусы и возвращались в Россию по трассе М14. Через разбомбленный Мелитополь, через сожженный Бердянск, через стертый с лица земли Мариуполь. А на ночь бы они остановились в переполненном военном госпитале в Ростове-на-Дону. Увидели бы сотни безногих и безруких молодых калек.

хххCollapse )
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баста
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mi3ch
August 16th, 15:09


24 февраля Путин начал войну. 24 августа будет уже полгода с ее начала. Путин начал эту "спецоперацию", но ведет её Россия. Мы — граждане России, еще можем что-то сделать. Не на словах, а на деле. На этот день планируется всероссийская забастовка.

Если вы работаете — не выходите в этот день на работу. Если вы работодатель — сделайте этот день нерабочим для своих сотрудников и объясните им свою гражданскую позицию.

Если акция удастся, то однодневная забастовка может стать бессрочной. И это поможет остановить войну. Не молчите. Расскажите о всеобщей забастовке всем свои друзьям и знакомым. И присоединяйтесь к ней. Вы же люди, а не бессловесный и забитый электорат.

https://stop24.day/

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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а потом все кончилось
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mi3ch
August 16th, 14:23


Из интервью на "Спектре" с экспертом в области международных отношений и безопасности американского Института внешнеполитических исследований Павлом Лузиным.

Способна ли Россия восполнить потери в технике и вооружениях, которые ее армия несет в Украине?

По данным на конец 2021 года издания Military Balance, выпускаемого Международным институтом стратегических исследований (IISS), в войсках РФ, включая ВДВ, насчитывалось всего около 3000 танков разных модификаций (большинство из них — модификации танка Т-72), 5480 боевых машин пехоты (3000 из них — советские БМП-3), более 6900 бронетранспортеров (из них 3500 советских легкобронированных МТ-ЛБ и 1500 BTR-80), около 5300 артсистем (из них 820 САУ Мста-С и 800 САУ «Акация» калибром 152 мм) и 750 РСЗО «Град», примерно 1100 боевых самолетов и 400 вертолетов разных типов.

хххCollapse )
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мерзнущая, сырая человеческая свинина лежит на полу караван-сарая, тлеет кизяк, ноги окоченели
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mi3ch
August 16th, 13:06


К вопросу о всеобщей мобилизации — почему Путин ее не объявляет. Не потому, что не хочет или боится народного негодования, а потому, что не может. Сталин готовился ко всеобщей мобилизации десять лет. Были созданы сотни складов с техникой, вооружением и обмундированием. Построены тысячи казарм для призывников.

хххCollapse )
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тб
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mi3ch
August 16th, 9:53


Крым. Камни с неба. 200 км от фронта. И это «мы еще и не начинали серьезно воевать»

p.s.
Если вы не видите фотографии, напомню про телеграм и ФБ
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аналогов нет
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mi3ch
August 16th, 9:30


Сделала ли российская армия хоть какие-то выводы из своего провала в Украине?
Нет, конечно.
Вранье, показуха и воровство — основные скрепы путинских генералов.

Из пресс-релиза на выставке «Армия 2022»: «Российские разработчики АО «Интеллект Машин» представили на форуме «Армия-2022» образец роботизированного комплекса М-81, выполненного в виде робота-собаки. М-81 адаптирован и для боевых задач: ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов. Стоимость составляет 1 млн рублей».

хххCollapse )
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рецепт
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mi3ch
August 15th, 14:22


Дадим слово Гиркину. Он знает ситуацию в путинской армии изнутри.

хххCollapse )
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