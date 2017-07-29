немного истории

1975. Андрей Тарковский на съемках фильма «Зеркало». Председатель Госкино Ф. Т. Ермаш после просмотра фильма выдержал долгую паузу и затем сказал: «У нас, конечно, свобода творчества! Но не до такой же степени!»
Двое бывших солдат в масках, скрывающих ранения
1928. Автомобиль для перевозки яблок
1934. Гитлер рядом с бюстом Ницше в Веймаре
1934. Муссолини выступает на митинге в Венеции
1937. Японские солдаты ждут приближающийся китайский танк, Шанхай. В сражении за город погибло около 200 000 китайцев и около 70 000 японцев. Китайцы старались удержать город до последнего, надеясь на вмешательство западных держав. Безуспешно
1976. Фотограф ждет интересный сюжет во время гонок
Конкурс двойников принцессы Дианы