Дмитрий Чернышев (mi3ch) wrote,
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Дмитрий Чернышев
mi3ch

немного истории


1975. Андрей Тарковский на съемках фильма «Зеркало». Председатель Госкино Ф. Т. Ермаш после просмотра фильма выдержал долгую паузу и затем сказал: «У нас, конечно, свобода творчества! Но не до такой же степени!»



Двое бывших солдат в масках, скрывающих ранения



1928. Автомобиль для перевозки яблок



1934. Гитлер рядом с бюстом Ницше в Веймаре



1934. Муссолини выступает на митинге в Венеции



1937. Японские солдаты ждут приближающийся китайский танк, Шанхай. В сражении за город погибло около 200 000 китайцев и около 70 000 японцев. Китайцы старались удержать город до последнего, надеясь на вмешательство западных держав. Безуспешно



1976. Фотограф ждет интересный сюжет во время гонок



Конкурс двойников принцессы Дианы

Tags: history, фотография
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