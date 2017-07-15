немного истории

1919. Граждане России, бегущие от гражданской войны
1938. На съемках фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»
1939. Все на кросс имени тов. Шверника
1940. Голландская операция вермахта. Немецкие парашютисты пытаются захватить мосты, подготовленные для уничтожения
1943. Папа Пий XII посещает граждан Рима после бомбардировки города
1945. «Мы русские, мы победили». Советский ИСУ-122 в Чехословакии
1954. Конструкторы ГАЗа работают над макетами автомобилей, Горький
1970-е. Очередь за святой водой у входа в православный храм, СССР
1985. Встреча с Каддафи, Москва
1918. Попытка исцелить ребенка, больного рахитом путем протаскивания его через «целебное дерево». Швеция
Женщины-хорватки демонстрируют свои традиционные татуировки. Эти языческие узоры балканские славяне носили для того, чтобы избежать насильственного обращения в ислам
1948. Разметка между Британским и Советским секторами Берлина в районе Потсдамерплац
1965. Автоматы для просмотра порнографии, США
Последствие употребления того самого талидомида, с которым боролась Френсис Олдхэм Келси