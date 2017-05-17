немного истории

1925. Маленькая девочка и три совы, Швеция
1917. Немецкий авиатор в одежде с подогревом
1943. Испытание прыгающей бомбы в Кенте. Сброшенная раскрученная бомба делала несколько «прыжков-блинчиков» по воде к плотине, а затем за счет эффекта Бернулли притягивалась к телу плотины и ныряла вниз вдоль стенки. Взрыватель срабатывал от давления воды на глубине порядка 10 метров. Во время операции Chastise плотины на Мёне и Эдере были частично разрушены, что вызвало затопление Рурской долины
1945. Откопанное бомбоубежище в Дрездене
1949. Ленинградский проспект в районе стадиона Динамо перед началом футбольного матча, фото Иван Шагин
1950-е. Японские военнопленные, возвращающиеся из советского плена
1991. Албанские беженцы прибывают в итальянский порт Бари после падения коммунистического режима в их стране
1992. Астронавт Ричард Джеймс Хиб заглядывает из космоса в иллюминатор челнока «Индевор»
1917. Медсестра Красного Креста записывает последние слова британского солдата
1927. Памятник императору Александру III в клетке, Ленинград
1936. Гитлер с дочерью Геббельса Хельгой. В 1945 году Хельга Сусанна Геббельс будет убита своими родителями вместе с пятью другими детьми
1944. Ветеран вермахта учит подростков из Гитлерюгенда, как пользоваться «панцерфаустом» (танковый кулак). Нашивки на его рукаве показывают количество уничтоженных танков
1967. Брежнев зажигает Вечный огонь на открытии могилы Неизвестного солдата