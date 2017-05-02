разбитые коленки

Чтобы быть интересными, детские площадки должны быть более опасными. В 1998 году в Норвегии приняли закон о единых стандартах безопасности, и множество детских площадок, которые были построены городскими общинами из подручных средств, были закрыты. Те общины, у которых хватило денег для закупки стандартных аттракционов, завезли на площадки пластиковые качели, низенькие горки метровой высоты и лестницы с устойчивыми ступеньками, песочницы с грибками.
Однако количество детей, получивших травмы на детских площадках Норвегии после принятия этого закона, не уменьшилось и ежегодно составляет 2,2 случая в каждом детском саду. Это включает все: синяки, царапины, разбитые носы и ушибы, то есть те вещи, без которых не должно обходиться ни одно нормальное детство. Но если раньше дети травмировались за счет якобы недостаточной безопасности на площадках, то теперь они ломают руки и ноги, пытаясь сделать «стерильный» инструментарий более интересным и более опасным. Стремление ребенка к так называемым опасным играм — нормальный этап развития. И если мы будем пытаться оградить его от всех возможных опасностей, то полноценную личность мы не получим.
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Из истории британских детских площадок
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