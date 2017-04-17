глина да снег именуемый крошево хлебушко небушко все по-хорошему

Украинский фотограф Александр Чекменёв cнимал проект "Пасха" на Донбассе в 1994–2013 годах.
Если бы вы только знали, как мне отвратительна вся отечественная кладбищенско-церковная культура. Это какое-то невероятное оскорбление человеческого духа – оградки на кладбище, пластиковые цветы, кресты, сваренные из обрезков труб, яичная скорлупа, пошлейшие надписи на памятниках, свечки в банках, приторная скорбь могильщиков, кутья, конфеты, оставленные на столике, скороговорка священника, чарка водки, накрытая кусочком черного хлеба, подселение в чужие могилы, слова «выпить сегодня – это святое» и «не чокаясь», конкуренция между памятниками – у кого богаче, покупка цветов – нам, пожалуйста, четное количество, липкая грязь под ногами, забитые под завязку контейнеры с мусором и уверенность, что приехав в Пасху на кладбище, человек делает что-то очень хорошее...
Не так надо помнить о дорогих для себя людях. Не так
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