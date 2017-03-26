Сегодня в Москве, во время прогулки по Тверской, встретились две группы граждан
Первых было очень много и они поддерживали коррупцию в стране
Вторых было гораздо больше и они выступали против коррупции
Первые были прекрасно вооружены, но выглядели очень стыдливыми – все время старались отвернуться
Вторые не прятали своего лица и были очень дружелюбно настроены
У первых были дубинки, пистолеты и овчарки
У вторых – уточки, кроссовки и плакаты
Первые вышли за деньги
Вторые пришли бесплатно
Первые были за молчание
А вторые – за разговор
Первые – это угрюмое азиатское прошлое
А вторые – нормальное европейское будущее
Двух ребят сажают в автозак за листок бумаги, прикрепленный к рюкзаку
Омоновец требует убрать кроссовки в рюкзак
Дмитрий Анатольевич, вас не слышно. Странно, но Медведев почему-то не захотел выйти к людям и рассказть им о своей честности
Перестаньте раскачивать яхту, нашу крысу тошнит
Людей было очень много и как очевидец заявляю, что все вели себя крайне дружелюбно
Все провокации на совести полиции
И что особенно приятно – встретил множество прекрасных людей
И три мои дочери были на митинге, хотя я их об этом не просил
И немного фотографий
Я шел по часовой стрелке, чтобы видеть лица
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