макс, нажми кнопку

Гонщики выстраиваются перед стартом на Таймс-сквер.
Фильм «Большие гонки» снимался по реальным событиям. 12 февраля 1908 года четверть миллиона человек собрались на улицах Нью-Йорка, чтобы увидеть начало великой гонки: от Нью-Йорка до Парижа. В гонке участвовало шесть автомобилей из четырех стран - три из Франции и по одному из Соединенных Штатов, Германии и Италии. Спонсировали небывалый пробег две газеты: New York Times и французская Le Matin. Нужно добавить, что в то время автомобили считались «самой хрупкой и капризной вещью на Земле». Командам предстоял тяжёлый путь — в то время было очень мало дорог с твёрдым покрытием, а в некоторых частях света их не было вообще, поэтому очень часто приходилось использовать для движения железнодорожные линии.
Гонка должна была начаться в 11 часов утра, но мэр города, который должен был выстрелить из стартового пистолета, не явился вовремя. Какой-то нетерпеливый прохожий поднял пистолет и выстрелил сам и гонка началась
Маршрут гонки.
Итальянский автомобиль Züst. 4 цилиндра и 40 л.с.
Французский Motobloc. 4 цилиндра и 30 л.с.
Французский De Dion-Bouton. 4 цилиндра и 30 л.с. Третий экипаж из Франции выступал на машине Sizaire-Naudin с одноцилиндровым 15-сильным мотором.
Американский Thomas Flyer. 4 цилиндра и 60 л.с.
Немецкий Protos, заявленный на гонку под названием Kaizer. 4 цилиндра и 40 л.с.
Надо заметить, что автомобили того времени из-за скверных дорог делались с запасом прочности, а потому имели избыточный вес: американская машина весила на старте гонки 2300 кг, немецкая – 2700 кг. При этом, например, немецкий Protos вез с собой запас в 520 литров бензина и 100 литров масла. Потому как бензоколонок впереди было мало, или вовсе не было.
Зрители
На 71 километре, как и предполагалось напрочь сломался и сошел с дистанции французский Sizaire-Naudin. Затем Thomas Flyer влетел в канаву. От удара перекосило раму и лопнул картер. До ближайшего города оставалось 75 миль. За 20 долларов водитель Джордж Шустер приобрел захудалую лошадь и такидоскакал на ней до города. Там он умудрился найти владельца точно такого же автомобиля. Более того, уговорил его доехать до места поломки, где обменялись картерами и задними мостами...
Через снега
Экипаж Züst из-за пыли проглядел овраг, и машина свалилась с 45-метровой высоты. Люди успели выпрыгнуть (они извлекут машину, починят и будут в Париже третьими). В штате Айова, сдался и сошел с дистанции французский Motobloc.
Местами по шпалам
За это время до устроителей и дошло, что идея с маршрутом ралли никуда не годная. Во-первых, Берингов пролив так и не замерз. Во-вторых, двухметровые снежные заносы не прибавляли энтузиазма путешественникам и они хором запротестовали. В-третьих Канада не дала согласие пропустить автомобили через свою территорию до Аляски. Ну, эту проблему быстро решили: автомобили было решено отправить на Аляску кораблями. Но на Аляске снег был еще глубже, а пролив и не думал замерзать.
На Аляске
Американский Thomas Flyer достиг Сан-Франциско за 41 день, 8 часов и 15 минут, впервые совершив зимний переход территории Соединённых Штатов с помощью автомобиля. Затем машина была доставлена в Валдиз на Аляске. Из-за суровых климатических условий пришлось отказаться от пересечения Берингова пролива.
Япония
Маньчжурия
Согласно изменённому маршруту гонки, автомобили были перевезены на корабле через Тихий океан в Японию, а оттуда — во Владивосток.
16 мая выгрузились во Владивостоке. Где во весь рост встал вопрос даже не о дорогах, а о бензине. Напомним, дело было на Дальнем Востоке и шел 1908 год. Шустер кинулся искать возможность заправиться и наткнулся на немецкую контору Kunst und Albers.
Немцы готовы были доставлять бочки с топливом по маршруту гонки, но приказчик был прекрасно осведомлен, что американский экипаж соперничает с германским, и потому наотрез отказал в поставках. И тут выручил свободный немецкий язык Шустера.
Он внятно повторил, что намерен купить, а не просто получить бензин, а если его откажутся обслужить, то завтра же из газеты The New-York Times весь мир узнает о том, как ведет дела компания Kunst und Albers.
Через грязь
Что же касается дорог, то их за Владивостоком не было вовсе. Были тракты, которые после каждого дождя превращались в непролазную грязищу. И единственной транспортной артерией, связывавшей тогда Дальний Восток с центром России, была Транссибирская железнодорожная магистраль. Вот по ней и поехали. Thomas Flyer едва не столкнулся с поездом. По воспоминаниям Шустера машина заехала в тоннель, а в это время с другой стороны раздался гудок паровоза.
Съехать было некуда, пришлось сдавать задним ходом. Они едва успели. Когда же подобная ситуация повторилась и с Züst и итальянцы стали спихивать двухтонную махину с рельсов, у них загорелся двигатель. Огонь еле сбили, накрыв капот макинтошами.
18 июля гонщики миновали Нижний Новгород, 20 июля были в Москве, 22 июля в Петербурге.
26 июля 1908 года, немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже, 30 июля, преодолев 35 тысяч километров, на финише оказались американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров не на часы, не на дни, а на месяцы, финишировав только 17 сентября.
Однако при подведении итогов германская команда получила один пятнадцатисуточный штраф за железнодорожное путешествие до Сиэтла, а потом еще 15 штрафных суток за то, что не побывали на Аляске. И победителем признали американскую команду. Самым же большим разочарованием стало то, что в Париже, тогдашней автомобильной столице мира, не финишировало ни одной французской машины из трех.я Это было поражением национальной автомобильной промышленности.
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