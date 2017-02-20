Дмитрий Чернышев (mi3ch) wrote,
Дмитрий Чернышев
mi3ch

немного истории


1873. Шалтай-Болтай



1933. Аресты коммунистов на следующий день после выборов в Рейхстаг. Германия



1933. Адольф Гитлер начинает строительство автобана Франкфурт-на-Майне – Дармштадт – Мангейм



1940. Мессершмитт на улице Лондона




1940. Дети из гетто в городе Шидловец. Польша



1941. Грузовой троллейбус груженный дровами на улице Горького. Москва



1947. Китайская печатная машинка IBM, которая могла печатать 5000 иероглифов



1950. Изготовление рыбных консервов. Финляндия



1961. Кубинские зенитчики во время высадки бригады 2506 в заливе Свиней



1915. Строительство Храма Святого Семейства (Саграда Фамилиа). Барселона



Первая Мировая. Зимняя экипировка немецких летчиков



1966. Военный корреспондент Моше Даян в Южном Вьетнаме

Tags: history, фотография
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